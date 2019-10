UFFICIALE: Campodarsego, colpo in attacco: arriva Pasquato

Fonte: https://www.campodarsegocalcio.it/

© foto di Federico Gaetano

Il Campodarsego Calcio è felice di comunicare di aver acquisito negli ultimi giorni, con il completamente nel transfer necessario al tesseramento, le prestazioni sportive dell’attaccante padovano Cristian Pasquato. Originario di Vigonza, una carriera brillante nei massimi campionati professionistici italiani e nelle nazionali giovanili, oltre alle recenti esperienze all’estero con squadre russe e polacche. Pasquato, che ormai dalla scorsa estate si allenava con il gruppo del Campodarsego, da oggi è da considerarsi a tutti gli effetti un giocatore biancorosso.

LA SCHEDA. Nato a Vigonza, il 20 luglio del 1989, Cristian Pasquato cresce calcisticamente nel settore giovanile del Padova e del Montebelluna, prima di approdare alla Juventus nel 2003. In maglia bianconera, vincendo da protagonista un campionato Allievi Nazionali e poi la Supercoppa Primavera nella stagione 2007/2008 ed esordendo in serie A, contro il Cagliari, l’11 maggio del 2008. Da lì in poi, comincia a giocare per diversi anni in serie B, con le maglie di Empoli, Triestina, Modena e Torino, intervallate dalle stagioni in serie A con Lecce e Bologna. Torna nel 2013 a vestire la maglia del Padova, prima di viaggiare ancora tra Pescara e Livorno. Nel 2016 si trasferisce in Russia, l’anno dopo in Polonia: con il Legia Varsavia, vince un campionato e una coppa di Polonia. Con la maglia azzurra, Pasquato ha nel mentre vestito le maglie di diverse rappresentative, tra l’Under 16 e l’Under 21.