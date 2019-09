Due rinforzi per la Folgore Caratese di mister Emilio Longo. La società biancoblù ha tesserato Nigel Kyeremateng, esterno d'attacco classe 2000 di proprietà del Novara. L'italo-ghanese andrà a completare la batteria di giocatori offensivi a disposizione di Longo. Un profilo giovane ma di sicuro affidamento. 3 presenze in serie C lo scorso anno per Kyeremateng, per un totale di 59', oltre ad una presenza in Coppa Italia. Adesso, per il talento cresciuto nel settore giovanile del Milan, la possibilità di crescere ulteriormente in Brianza.

Inoltre è arrivato in prestito dall'Avellino anche il giovane Sergio Saporito, difensore classe 2001. Frutto del vivaio irpino, Saporito ha disputato tutti i campionati giovanili con la maglia della società biancoverde arrivando a vestire quella della prima squadra, dove ha collezionato 4 convocazioni tra Serie C e Coppa italia, senza tuttavia mai scendere in campo. Per Saporito l'approdo alla Folgore Caratese rappresenta una grande possibilità. Il suo percorso di crescita potrebbe risentirne più che positivamente, dato lo spazio più ampio e la maggiore possibilità di giocare le sue carte all'interno del campionato di Serie D girone B.