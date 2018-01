UFFICIALE: Castelfidardo, dal Pescara arriva il baby Diana

Fonte: http://www.castelfidardocalcio.it/

Il G.S.D. Castelfidardo comunica di aver tesserato il giovane classe 1999 Simone Diana, terzino sinistro in prestito dal Pescara, cresciuto nelle giovanili del Martina Franca, squadra che negli ultimi anni ha sfornato diversi talenti ora in giro per l’Italia in società di serie A e B. Diana è stato acquistato dal Pescara nell’estate del 2016 strappandolo alla concorrenza di altre squadre di serie A. Considerato uno dei talenti della sua annata, Diana è stato convocato nella Nazionale Under 17 e 19 di Lega Pro allenata dal Ct Daniele Arrigoni, con cui ha partecipato anche all’edizione 2016 del Torneo “Scirea”.