UFFICIALE: Cesena, arriva l'attaccante Ricciardo

Il Cesena FC comunica di aver completato il tesseramento di Giovanni Ricciardo. Trentadue anni il prossimo 17 dicembre, l’attaccante messinese ha disputato la stagione 2017/18 in serie C nel Rende, l’ultima delle dodici maglie vestite in una carriera che lo ha visto giocare soprattutto (dieci campionati) tra i professionisti.

Le migliori performance, in termini realizzativi, risalgono al campionato 2001/12, quando ha messo a segno 13 reti in C2 con il Fondi, e alla stagione 2016/17 disputata con l’Atletico Leonzio e chiusa con un bottino di 14 centri. In serie D ha già giocato anche con le maglie di Matera, Nardò e Siracusa. In totale sono 73 i gol in carriera.