UFFICIALE: Cesena, presi De Angelis e Marfella

Fonte: calciocesena.com

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Cesena FC comunica di aver completato oggi il tesseramento del calciatore Ciro De Angelis. Classe 90, l’attaccante di Grottaglie (dove è nato il 31 agosto) aveva iniziato questa stagione nel Monopoli dove ha messo a segno il primo gol tra i professionisti (in quattro gare) dopo i 119 timbrati in 292 gare di serie D. La sua carriera parte proprio nella squadra della città natale dove resta per cinque campionati a cui fanno seguito due stagioni caratterizzate da un cambio di maglia in corsa: Mezzocorona e Voghera nella 2012/13, Vibonese e Alzano in quella dopo. Nel 2014 approda al Cliverghe Mazzano dove è ritornato (dopo due anni all’Us Caravaggio) nella scorsa stagione per stabilire il record personale di segnature, 23 in 35 partite.

Il mercato del Cesena FC fa registrare un’altra operazione in entrata. Nell’incontro avvenuto nel pomeriggio con i dirigenti della AC Sangiustese è stato infatti trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Simone Marfella dal club marchigiano a quello bianconero. Nato a Napoli il 15 settembre 1999, il difensore è già alla terza stagione in serie D (59 presenze e un gol), dopo l’esordio nell’Herculaneum e quella scorsa sempre alla Sangiustese.

Marfella ha preso il numero due di maglia e sarà a disposizione di mister Angelini già nella trasferta a Castelfidardo di domenica prossima.