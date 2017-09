UFFICIALE: Colpo Turris, preso l'ex Pro Piacenza Dembel Sall

© foto di Alex Zambroni

Colpo della Turris (serie D), che acquisisce le prestazioni sportive del centrale difensivo Dembel Sall, senegalese classe '94 che nelle ultime due stagioni e mezza ha vestito la maglia della Pro Piacenza in Lega Pro totalizzando 55 presenze (22 lo scorso anno) condite da quattro reti. Il giocatore ex Bari, che arriva a Torre del Greco da svincolato, era stato molto corteggiato da diversi club di C e di D in queste settimane. L'operazione di trasferimento di Dembel ai corallini è stata curata dagli agenti Gennaro Ferrara e Stefano Vampore.