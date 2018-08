UFFICIALE: Ercolanese, preso l'ex Napoli Granata

Antonio Granata (21) ha trovato squadra. Per il difensore centrale cresciuto nel Napoli si aprono le porte della serie D. Reduce dall'annata incolore alla Sicula Leonzio e dallo svincolo con la società partenopea, Granata non si allontana dalla sua città firmando con l'Ercolanese.

E nel suo nuovo club lo accoglierà un compagno ai tempi delle giovanili azzurre, il centrocampista Giovanni Mattera (19). Sfida dunque accolta da Granata che sceglie Ercolano per il rilancio.

Tornando nella sua Napoli dopo la parentesi siciliana. Ora è tempo di far parlare il campo: domenica c'è il recupero dei preliminari di Coppa Italia in trasferta a Sorrento.