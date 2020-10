ufficiale FC Messina, colpo a centrocampo: arriva Agnelli. Contratto biennale

Il Football Club Messina comunica di aver trovato l'accordo che legherà il calciatore Cristian Agnelli al club giallorosso sino al termine della stagione 2021/2022.

Botto di fine mercato firmato dagli uomini-mercato giallorossi, nella giornata di oggi Cristian Agnelli si lega al FC Messina con accordo in scadenza a giugno 2022.

Centrocampista che non ha bisogno di presentazioni, visti i recenti trascorsi nelle categorie professionistiche, il play natio di Foggia si confronta per la seconda volta con la Serie D.

Agnelli, nato il 23 settembre 1985, è un simbolo del calcio foggiano: ha vestito la maglia rossonera in quattro categorie diverse, in una militanza che lo ha visto tra i protagonisti della scalata dalla D alla B. In serie cadetta può vantare ben 100 presenze, collezionate con le maglie di Verona, Lecce, Catanzaro e Foggia appunto. Oltre 250 i gettoni in terza serie, con esperienze tra le fila di Salernitana, Benevento, Spal, Sorrento, Juve Stabia, fino ad arrivare alla scorsa stagione vissuta in maglia Pergolettese, chiusa a 25 presenze e 2 reti.