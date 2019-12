Fonte: www.calciofoggia1920.net/

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito il diritto alla prestazioni sportive di Domenico Strumbo.

Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro (col quale ha esordito in C), il difensore classe 2000 ha all’attivo esperienze in Serie D col Roccella (40 presenze in due anni) e l’ACR Messina, club dal quale proviene a titolo definitivo dopo aver svolto la prima parte di stagione (13 presenze).

Strumbo vanta inoltre una presenza con la maglia della Nazionale italiana Under 17 di Lega Pro.

“Abbiamo inserito nel gruppo un ragazzo interessante, un difensore centrale dalle grandi potenzialità che ha già accumulato esperienze nonostante sia un under – le parole di Riccardo Di Bari – e che continuerà a crescere, allenandosi con compagni di reparto di spessore”.