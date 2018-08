UFFICIALE: Foggia, firma Caponero e va in prestito al Gravina

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La FBC Gravina comunica l’acquisizione in rosa di Antonio Caponero, terzino sinistro classe ‘99 in prestito dal Foggia. Il giovane difensore, nativo di Tricarico (MT), proviene dal Picerno dove ha trascorso la stagione 2017/18 in prestito dalla Fidelis Andria. Un rinforzo di qualità per mister Di Meo in grado di assicurare spinta e grande tenuta atletica.