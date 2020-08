ufficiale L'Arzignano ufficializza quattro nomi. In attesa della possibile riammissione

E' in attesa della possibile riammissione in Serie C l'Arzignano, retrocesso in D ai playout, ma intanto che è attesa per la categoria, il club allestisce la rosa agli ordini di mister Spinale.

Tra i pali, ecco arrivare il classe 2000 Manuel Enzo, mentre a centrocampo è ufficializzato il ritorno di Daniele Forte, approdato nel 2017 in gialloblù ma lo scorso anno alla Turris. Ai due nuovi volti, seguono due conferme, quella del capitano Cristiano Bigolin e quella del centrocampista Riccardo Casini.