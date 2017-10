UFFICIALE: Latina, torna il centrocampista Olivera

© foto di Federico Gaetano

Il Latina ha ufficializzato il ritorno in nerazzurro di Ruben Olivera, esperto centrocampista classe '83 che aveva già militato nel club laziale dal gennaio 2015 al luglio 2016. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti dato l'ok al trasferimento dell'uruguayano che nell'ultima stagione ha giocato in Ecuador con la maglia del LDU Quito. Olivera aveva già firmato il contratto con il Latina un mese fa e ora potrà essere a disposizione di mister Chiappini già per la sfida di domenica prossima.