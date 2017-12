UFFICIALE: Lecco, colpo in difesa. Arriva Angelo Rea

Fonte: http://www.calciolecco1912.com

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Calcio Lecco 1912 S.r.l. comunica, in data odierna, di aver formalizzato l’accordo per la stagione 2017/2018 con il calciatore Angelo Rea.

Difensore centrale classe ’82, Rea si allena in maglia Bluceleste dal 21 Novembre dopo una parentesi apatica alla Vibonese. Il 35enne di Pomigliano d’Arco (NA) rappresenta un rinforzo di grande esperienza per la retroguardia lecchese: più di 300 le apparizioni tra i Pro in Serie C, B e Serie A dove ha collezionato 23 presenze con la maglia del Messina.