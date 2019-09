© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

La Lucchese, club che milita in Serie D, ha piazzato un grande colpo di mercato ingaggiando il difensore classe ‘89 Maikol Benassi, ex di Parma, Livorno e Cesena fra le altre. Un ritorno per l’esperto centrale che è cresciuto proprio nel club toscano.

“Dopo tanti anni sono tornato dove sono cresciuto, ho sempre tenuto in considerazione questa ipotesi anche se avevo altre offerte, ma questa era la scelta giusta da fare. - ha spiegato Benassi in conferenza stampa - La Lucchese mi ha dato tanto quando sono partito, non mi piace fare promesse, ma darò tutto per aiutare questa società, il mister e i miei compagni”.