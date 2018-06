UFFICIALE: Modena, altri due colpi: ecco Dierna e Bellini

Fonte: ufficio stampa Modena

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Modena F.C. 2018 annuncia l’ingaggio dei calciatori Emilio Dierna e Filippo Bellini per la stagione sportiva 2018/2019. Dierna è un difensore classe 1987, siciliano di Gela (CL). Ha iniziato la carriera con la maglia del Cosenza (D) per poi giocare con Montevarchi (D), Grosseto (B), Sangiovannese (C2), Poggibonsi (C2), Arezzo (D), Ancona (C) e Viterbese (D e C). La scorsa stagione ha giocato nel Gubbio in Serie C. Bellini invece è un centrocampista classe 1998, toscano di San Miniato (FI). Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, nella scorsa stagione ha disputato 31 gare nella Vis Pesaro, dove insieme a Luca Cacioli e Pierluigi Baldazzi ha vinto il Girone F della Serie D, mettendo a segno 2 reti. La Società porge ad Emilio e Filippo un caloroso benvenuto sotto la Ghirlandina.