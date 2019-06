© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella giornata di ieri il Modena ha annunciato il nome del direttore generale. Si tratta di Roberto Cesati, uomo di fiducia del patron Romano Sghedoni con cui ha lavorato a lungo alla Kerakoll. Questo il comunicato degli emiliani:

“Il Modena ha un nuovo direttore generale, è Roberto Cesati classe 1957, milanese di nascita ed emiliano d’adozione ormai da tanti anni. E’ stato un calciatore di buon livello, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Inter, a qualche giorno dal suo diciottesimo compleanno segnò in serie A. Cesati ha chiuso la sua carriera da calciatore a Cento in serie C1, ha allenato il Sassuolo in serie D nell’anno in cui fu acquistato dal presidente Baldelli. In quella squadra c’era anche Fabio Paratici attuale direttore sportivo della Juventus. Dopo essere uscito dal calcio, fino ad un mese fa, ha lavorato in Kerakoll nel settore commerciale”.