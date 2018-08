UFFICIALE: Modena, colpo in attacco. Arriva il veterano Sansovini

Un metro e ottantasette di terzino lo trovi quasi sono in Germania: parliamo oggi di Louis Beyer, il più giovane esordiente dello scorso weekend di Bundesliga con i suoi 18 anni compiuti lo scorso 19 maggio. Un gioiellino che il Borussia Mönchengladbach ha lanciato tra i grandi senza...

Cerruti: "Roma, chi vuole vincere non vende i migliori"

Torino, Cairo: "Non solo CR7, noi al secondo posto per sbilanciamento"

Serie A, live dai campi: Torino, per Ansaldi trauma distorsivo al ginocchio

Borriello-UD Ibiza, calciatore ma non solo: sarà azionista e dirigente

Ag. Mario Rui: “Solo affaticamento, convocabile per la Samp"

Udinese, Samir: "Con la Samp una guerra. Ora a Firenze per far bene"

Ancelotti: "Il mio Napoli è più... verticale. Spero di fare in fretta"

Milan, Kakà potrebbe aiutare il club con lo scouting in Sudamerica

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 agosto

Ag. Hamsik: “Napoli non gioca ancora il calcio di Ancelotti”

Ag. Sepe-Grassi: “Juve? Non pensano a Napoli, solo al Parma"

Il Modena ha annunciato il tesseramento del calciatore Marco Sansovini per la stagione sportiva 2018/2019. L'esperto attaccante, cresciuto nel vivaio della Roma ed ex Pescara tra le altre, era svincolato dopo la conclusione dell'esperienza con la Fermana.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy