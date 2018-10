UFFICIALE: Modena, colpo in mezzo al campo: c'è Loviso

Una grande Lazio batte il Marsiglia al Velodrome e crea un buon margine in classifica con i francesi. A fine partita Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Bellissimo stasera, devo fare i complimenti alla squadra perchè non era semplice venire a fare questa...

Napoli, il raddoppio di Koulibaly: 'lancia' Mario Rui per fermare Mbappè

Juventus, approvato il bilancio: ricavi per 504,7 milioni

Inter, Brozovic e la scivolata in barriera: "La mossa del coccodrillo"

Scontro Fifa-Uefa sul Mondiale per club. Ceferin non ci sta

Napoli, squadra già in campo dopo il PSG. A parte Verdi, Ounas e Luperto

Lazio, le ultime verso l'OM: sulla destra Caceres e non Marusic

Inter, seduta defaticante. Perisic rientrato oggi per colpa dell'antidoping

Donadoni: "Milan? Nessuna cena, ero in Giappone"

Atalanta, allenamento differenziato per Masiello e Reca

Udinese, tornano in gruppo Fofana, Mandragora e De Paul

Sampdoria, allenamento differenziato per Jankto e Regini

Fiorentina, Pezzella e Milenkovic non preoccupano. Benassi torna dal 1'

Cagliari, seduta in vista del Chievo: a parte Farias, Klavan e Lykogiannis

Bologna, Okwonkwo in gruppo. Solo terapie per Danilo e Mattiello

Serie A femminile, prime vittorie per Chievo e Orobica

Sassuolo, lavoro differenziato per Odgaard e Duncan

Milan, Biglia zoppicante. Ma non è a rischio per la Samp

Il Modena ha annunciato di aver messo sotto contratto il centrocampista Massimo Loviso , che da alcuni giorni si allenava con gli emiliani. Il classe '84 è reduce dalla promozione in Serie B con la maglia del Cosenza nella passata stagione.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy