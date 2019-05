UFFICIALE: Modena, esonerato il tecnico Alberto Bollini

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La mancata promozione in Serie C nello spareggio contro la Pergolettese costa cara al tecnico del Modena Alberto Bollini. L'ex allenatore della Salernitana è stato infatti esonerato dal club emiliano, lasciando la guida tecnica della prima squadra per la prima gara dei playoff di Serie D a Christian Ferrante.