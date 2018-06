UFFICIALE: Modena, in attacco arriva l'esperto Ferrario

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Con una nota ufficiale il Modena ha annunciato l'acquisto dell'esperto centravanti Carlo Ferrario, nell'ultima stagione alla Pergolettese dove ha messo a segno 30 gol in 35 presenze. Questo il comunicato pubblicato da Parlandodisport.it:

"Pro Modena annuncia l’ingaggio del calciatore Carlo Ferrario per la stagione sportiva 2018/2019. Nato a Porlezza (CO) nel 1986, Ferrario è un attaccante con alle spalle una lunga militanza in Serie D, C2 e C1, con oltre 350 partite giocate e più di 120 reti segnate con le maglie di Lecco, Varese, Prato, Monza. Cuneo, Bra, Torres e Argentina Arma. Nella scorsa stagione ha giocato nel Girone B della Serie D con la U.S. Pergolettese 1932, squadra di Crema (CR) per la quale ha messo a segno 30 reti. La Società porge a Carlo un caloroso benvenuto sotto la Ghirlandina".