UFFICIALE: Modena, torna la bandiera Gozzi

Il Modena F.C. 2018 annuncia il tesseramento del difensore Simone Gozzi per la stagione sportiva 2018/2019.

Difensore classe 1986 residente a Vignola, Gozzi è nato a Reggio Emilia ed è cresciuto nel vivaio granata, per poi passare il Secchia e collezionare oltre 250 presenze in maglia canarina nel corso di 8 campionati di Serie B.

Ha giocato anche nel Cagliari in Serie A, nell'Alessandria in Lega Pro e nella Pro Vercelli in Serie B.

Bentornato Simone !