UFFICIALE: Montevarchi, arriva il promettente Diarrasouba dal Prato

© foto di Federico De Luca

L'Aquila Montevarchi ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo del promettente attaccante classe '99 Adama Diarrasouba dal Prato. L'ivoriano, che può giocare sia come prima punta sia come esterno d'attacco, ha svolto tutta la preparazione con la squadra rossoblù e sarà a disposizione di mister Rigucci per la prima si campionato contro il Sasso Marconi.