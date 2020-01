© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Joakim Milli (19) si trasferisce al Nardò in serie D. Il portiere italo-canadese ha iniziato la stagione in prestito al Monopoli senza mai scendere in campo per poi rientrare al Lecce. Una volta risolto il contratto con la società salentina, l'approdo al club che milita nel girone H del massimo campionato dilettantistico.