ufficiale Nuovo innesto per il Siena. In difesa arriva il giovane Carminati

Con una nota ufficiale, il Siena comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Marco Carminati.

Il difensore classe 2000 cresciuto nel vivaio del Brescia è reduce dalla vittoria del campionato di Serie D con la maglia del Mantova dove nella stagione scorsa, alla prima esperienza in una prima squadra, ha disputato ventuno presenze.

“Dopo Mantova ho l’opportunità di giocare in un’altra grande piazza del calcio italiano, sono molto felice della scelta compiuta sia per il progetto illustratomi dal direttore Grammatica, sia per l’opportunità di crescita personale in una squadra che ha l’obiettivo di tornare immediatamente tra i professionisti. L’inizio del campionato è ormai alle porte, da parte nostra c’è la giusta determinazione ed adrenalina, con il tecnico abbiamo lavorato molto durante il ritiro per creare subito una buona affinità sul campo ed assimilare isuoi concetti di gioco. L’esperienza con il Mantova della passata stagione mi ha insegnato che in questa categoria devi mantenere una concentrazione costante, incontreremo squadre che giocheranno con il coltello fra i denti, vietato sottovalutare qualsiasi avversario”, le prime parole del difensore bergamasco.