© foto di Fabio Sebastiani

"Oggi doppi festeggiamenti! Benvenuto in rosanero Roberto Floriano". Così il Palermo ha accolto l'attaccante classe classe '86 che nei giorni scorsi aveva rescisso con il Bari. Per il calciatore contratto fino a fine stagione con rinnovo automatico per una stagione in caso di promozione in Serie C.