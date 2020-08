ufficiale Pont Donnaz Hone Arnad, arriva l'ex Juventus Sterrantino

vedi letture

Dalla Juventus al Pont Donnaz Hone Arnad in serie D, passando per il Novara. Questo il percorso di Carmine Sterrantino (18), attaccante che nelle scorse settimane il Novara ha provveduto a riscattare dai bianconeri, con i quali aveva ben figurato nella formazione under 17.

Per Sterrantino un ritorno a casa, visto che il giocatore è originario di Aosta. Ora una stagione in prestito in una squadra neo promossa.