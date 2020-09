ufficiale Portici, dal Napoli arriva Illuminato

Innesto a centrocampo per il Portici. Antonio Illuminato (20) si è messo a disposizione del suo nuovo club da diversi giorni. Esperienza in serie D per il giocatore, cresciuto nel vivaio del Napoli e passato per la Berretti di Paganese e Padova e, lo scorso anno, parte dell'organico della Pergolettese.