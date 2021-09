ufficiale Prato, è Marco Amelia il nuovo allenatore. Prende il posto di Luigi Pagliuca

Il Prato ha annunciato in conferenza stampa quest'oggi il nuovo allenatore che prenderà il posti di Luigi Pagliuca esonerato nei giorni scorsi. Si tratta dell'ex campione del mondo Marco Amelia reduce dall'esperienza sulla panchina del Livorno in Serie C nella passata stagione.