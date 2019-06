UFFICIALE: Reggio Audace, Alvini è il nuovo allenatore

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

La Reggio Audace ha annunciato sul proprio sito ufficiale il nome del nuovo allenatore: si tratta di Massimiliano Alvini. Questo il comunicato:

“Massimiliano Alvini sarà l'allenatore che guiderà la Regia nella stagione 2019-2020.

Fiorentino di Fucecchio classe 1970, in carriera ha ottenuto tre promozioni in Eccellenza con il Signa 1914 (2002), il Quarrata (2007) ed il Tuttocuoio (2009), condotto in cinque stagioni dalla Promozione alla Lega Pro Seconda Divisione e con il quale ha vinto anche la Coppa Italia di Serie D nel 2010

Di recente Alvini ha allenato in Serie C sulle panchine di Pistoiese ed Albinoleffe”.