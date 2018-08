UFFICIALE: Reggio Audace, arrivano Belfasti e Bonora

“C’è grande attesa e grande curiosità. Con la fine del calciomercato abbiamo apportato un cambiamento totale alla squadra. Quanto fatto in estate comporterà maggiori difficoltà iniziali, perché stravolgere completamente un gruppo non è una cosa usuale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore...

Rubierese classe 2000, Matteo ha fatto tutta la trafila delle giovanili granata ed ora difenderà la nostra maglia in Serie D 🇱🇻

Il terzino ex Modena e Pro Piacenza Nazzareno Belfasti, nativo di Scandiano, è un nuovo giocatore granata ?￰゚ヌᄏ

La Reggio Audace ha annunciato sui propri canali social l'arrivo del terzino sinistro classe '93 Nazzareno Belfasti . Il calciatore di proprietà della Juventus nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Carrarese e Pro Piacenza in Serie C. Il club ha inoltre annunciato l'arrivo del terzino destro classe 2000 Matteo Bonora , cresciuto proprio nelle giovanili degli emiliani.

