UFFICIALE: Reggio Audace, salutano Grassi, Luche e Bonora

In data odierna, il club ha raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto con Davide Grassi. Il difensore reggiano, con una presenza stagionale in granata, dal 14 dicembre sarà libero di accasarsi presso un’altra società sportiva.

Nicola Luche, arrivato in estate dalla FeralpiSalò e con 10 presenze stagionali, si trasferisce invece a titolo definitivo al Calvina.

Il rubierese Matteo Bonora, cresciuto nelle giovanili granata e con due presenze stagionali, passa a titolo definitivo alla Piccardo Traversetolo, attualmente seconda nel Girone A di Eccellenza.

Il club ci tiene a ringraziare Davide, Nicola e Matteo per l’impegno quotidiano fornito in questa prima parte di stagione e non può che rivolgere loro un sentito augurio di buona fortuna per il proseguimento delle loro carriere. Buona fortuna!