UFFICIALE: Rimini, arriva il centrocampista Montanari

Fonte: http://www.riminifc.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Rimini F. C. comunica di aver raggiunto l’accordo, per la stagione sportiva 2017-18, con il centrocampista Andrea Montanari.

Montanari, classe ’87, vanta una lunga esperienza tra i professionisti. Ha cominciato la propria carriera nella stagione 2006-07 a Bellaria dove, in due campionati di Serie C2, ha totalizzato 44 presenze. Le due stagioni seguenti le ha giocate, in C1, con la casacca del Marcianise per un totale di 29 gettoni di presenza. Dopo due campionati in C2 nella Valenzana, per lui 56 partite e una rete, il trasferimento a Castel Rigone dove ha militato due anni scendendo in campo, tra Serie D e C2 55 volte e mettendo a segno 4 gol. Nella prima parte della stagione 2014-15 ha indossato la maglia del Foligno, in D (14 le presenze), poi quella del Piacenza (9 presenze e 1 rete con gli emiliani). Nel campionato 2015-16 il ritorno in Umbria dove è sceso in campo in 28 occasioni. Nella stagione appena conclusa l’esperienza a Castelfranco, sempre in Serie D, dove ha collezionato 29 presenze.