UFFICIALE: Rimini, colpo Simoncelli per l'attacco

Fonte: http://www.riminifc.it

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Il Rimini F. C. comunica di aver raggiunto l’accordo, per la stagione sportiva 2017-18, con l’esterno di attacco, classe ’89, Daniele Simoncelli. Il neo biancorosso ha cominciato la propria carriera nella stagione 2006-07 al Rodengo Saiano, in Serie D, dove ha collezionato 6 presenze. La stagione successiva ha militato nell’Olbia, in C2, scendendo in campo 23 volte e realizzando 2 reti. Poi quattro campionati a Barletta, il primo in C2 e i successivi in C1. Con la casacca dei pugliesi ha totalizzato 95 presenze e messo a segno 12 gol. Nella stagione 2013-14 l’esperienza al Savona, sempre in C1, con 8 presenze. L’anno successivo il passaggio al Pordenone, nella medesima categoria, dove ha giocato 24 partite e realizzato 2 reti. Nel campionato 2015-16 ha indossato la casacca della Sammaurese, in Serie D, scendendo in campo in 25 occasioni e realizzando 7 centri. Nel campionato appena concluso ha giocato nell’Altovicentino, sempre in D, per un totale di 20 gettoni di presenza e 1 gol.