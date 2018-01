UFFICIALE: Rimini, preso il centrocampista Capellupo dal Fano

Fonte: http://www.riminifc.it

© foto di Alberto Sartor

Il Rimini F. C. rende noto di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio del centrocampista Stefano Capellupo in biancorosso. Il giocatore, che ha appena spento 30 candeline, nella prima parte di stagione ha indossato la casacca del Fano, in serie C, con la quale ha collezionato 15 presenze. Nella sua carriera vanta una lunga esperienza tra i professionisti con le maglie di Legnano, Casale, Giacomense, Spal, Forlì e Fano. Ben 196 i gettoni di presenza nella categoria, impreziositi da 8 reti. Per il neo biancorosso anche 57 partite e 7 centri in Serie D con i colori del Delta Porto Tolle e del Forlì.