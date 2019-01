UFFICIALE: Santarcangelo, David Giubilato è il nuovo ds

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Novità importante per il Santarcangelo, società con un recente passato nel professionismo e che ora milita nel girone F della serie D. La proprietà ha nominato David Giubilato (42) nuovo direttore sportivo del club romagnolo. L'ex difensore è stato fra i protagonisti del ritorno del Napoli in serie A, e come dirigente ha lavorato con Salernitana e Casertana. Giubilato dovrà ora rinforzare la squadra, visto che i giallo-blu si trovano in piena zona play-out.