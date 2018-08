UFFICIALE: Santarcangelo, il nuovo allenatore è Daniele Galloppa

Fonte: santarcangelocalcio.net

© foto di Federico De Luca

Il Santarcangelo Calcio comunica di aver affidato a Daniele Galloppa la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2018/19. Il nuovo tecnico sarà presentato in occasione di una conferenza stampa che sarà organizzata nei prossimi giorni.

Il nuovo allenatore gialloblù, cresciuto come calciatore nel settore giovanile della A.S Roma, conta 275 presenze e 9 reti tra serie A e B indossando le maglie di Triestina, Ascoli, Siena, Parma e Modena. Daniele Galloppa ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana nelle diverse rappresentative giovanili (Under 18, 19, 20,21 e Olimpica) e vanta anche due convocazioni con la Nazionale maggiore. A Santarcangelo è arrivato nella scorsa stagione e ha avuto modo di conoscere l’ambiente allenandosi con la prima squadra per concludere la stagione con il tesseramento come allenatore in seconda nelle ultime otto partite giocate dai gialloblù.