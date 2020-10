ufficiale Savoia, ingaggiato V. Mancino dal Napoli

vedi letture

Nuovo trasferimento per Vincenzo Mancino (18). Il giovane estremo difensore è stato inizialmente ceduto alla Real Agro Aversa, tanto da collezionare una presenza in panchina contro il Casarano, ma ora il Napoli ha deciso per lui una nuova esperienza in prestito, questa volta al Savoia.