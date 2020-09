ufficiale Schiavon è nuovo calciatore del Siena

Con una nota ufficiale, il Siena è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Eros Schiavon.

Il centrocampista classe ’83 giunge dalla Pro Vercelli dove ha disputato le ultime due stagioni in Serie C dove ha collezionato quarantadue presenze tra campionato e Coppa Italia alle dipendenze del tecnico Gilardino. In precedenza le esperienze alla SPAL con dodici presenze in Serie A dopo esser stato protagonista nella scalata alla Serie A iniziata dalla Serie C, con un totale di centonove presenze e sette reti. In carriera in totale centonovantatre presenze in Serie B e centoundici in serie C.

“L’ambizione che si respira in questa società è coinvolgente il direttore Grammatica mi ha subito convinto e ho accettato con entusiasmo questa nuova sfida felice anche di ritrovare Gilardino come allenatore dopo la recente esperienza alla Pro Vercelli. Il gruppo mi è sembrato già ben amalgamato, con una identità che giorno dopo giorno si va formando e consolidando, c’è il giusto mix tra giovani e più esperti e si respira la giusta tensione in vista della partita di domenica. Spero di riavere i tifosi presto allo stadio perché sono una tifoseria che fa la differenza”, le sue prime parole in bianconero.