UFFICIALE: Seregno, colpo in mezzo al campo: arriva La Camera

Fonte: http://www.seregnocalcio.it/

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La società U.S. 1913 Seregno annuncia di aver trovato un accordo importante con il calciatore Giovanni La Camera per la stagione 2018/2019.

Messinese classe 1983, La Camera è un centrocampista centrale che vanta oltre 300 presenze e 20 reti tra i professionisti. Nella sua carriera spiccano le stagioni in serie B con le maglie di Como, Padova, Cittadella e Rimini. Nella scorsa stagione ha militato nel Partizani Tirana prima di vestire la maglia della Reggina in Serie C.

Benvenuto in Azzurro Giovanni!