ufficiale Siena, colpo a centrocampo: arriva l'ex Albinoleffe Agnello

vedi letture

Il Siena, attraverso una nota ufficiale, è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Agnello.

Il centrocampista classe ’92 cresciuto nel vivaio dell’Udinese ha indossato nell’ultima stagione la maglia del Rimini in Serie C dopo le esperienze con L’Aquila, Melfi, Catanzaro ed AlbinoLeffe per un totale di 171 presenze nella terza categoria nazionale con quindici reti segnate.

“Siena era l’unica piazza per cui avrei valutato una proposta proveniente dalla Serie D, il progetto illustratomi dal direttore Grammatica mi ha subito affascinato e la storia del club ha fatto il resto. Sul campo e fuori si sta creando l’intesa giusta, siamo fortemente determinati a raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società nel minor tempo possibile, anche se il campionato di Serie D non è mai facile e nel nostro girone ci sono squadre di qualità. Gilardino ci chiede un calci propositivo, la sua fame e le sue idee chiare mi hanno favorevolmente impressionato, in queste due settimane di ritiro abbiamo lavorato duramente per farci trovare pronti all’inizio del campionato dove vogliamo partire subito con il piede giusto”: le prime parole in bianconero del giocatore.