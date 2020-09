ufficiale Siena, doppio colpo sudamericano: arrivano Nunes e Sartor

Altri arrivi in casa Siena, dopo quello di Carminati. Il club ha infatti annunciato un doppio colpo sudamericano: il centrocampista brasiliano Gabriel Nunes e l'attaccante argentino Marcos Sartor. Queste le note del club toscano e le parole dei due giocatori:

Il centrocampista classe ’94 nativo di Andradina in Brasile è alla seconda esperienza nel calcio italiano dopo la passata stagione in cui ha vestito la maglia del Padova in Serie C. In carriera dopo gli esordi in patria con il Bragantino e Capivariano si è trasferito in Portogallo dove ha giocato per due campionati con il Boavista prima di fare ritorno in Brasile per poi raggiungere l’Italia.

“Siena rappresenta la giusta sfida in questo momento della mia carriera è una piazza importante che deve tornare il prima possibile a giocare nelle categorie che le competono e ringrazio il direttore Grammatica per la stima dimostratami, ora sta a noi rendere questo cammino subito vincente seguendo le indicazioni del tecnico Gilardino con cui in queste settimane si è lavorato duramente e di cui mi piace il suo calcio propositivo. Da parte mia metterò a disposizione del gruppo l’esperienza maturata in carriera,si è già creata una bella intesa dentro e fuori dal campo e questo è la prima pietra su cui costruire il nostro futuro”, le parole del giocatore.

L’attaccante classe ’95 nativo di Ingeniero Jacobacci in Argentina è reduce dalla breve esperienza con il Picerno in Serie C, in precedenza aveva vestito le maglie di Sassari Torres e Budoni in Serie D per un totale di ottantasette presenze e trentuno reti all’attivo dopo essere cresciuto in patria nelle fila dell’Atletico de Rafaela.

“Nonostante avessi offerte da categorie superiori ho scelto Siena per il blasone della piazza e soprattutto per il progetto illustratomi dal direttore

Grammatica. - le prime parole del bianconero - Proprio il direttore per me rappresenta una garanzia per la sua serietà. Adesso dovremo lavorare

duramente sul campo per raggiungere gli obiettivi prefissati e conquistarci il palcoscenico a cui ambiamo e che Siena merita: quello dei professionisti. Il

primo impatto con l’intero ambiente è stato molto positivo, in attacco ho compagni forti con cui sarà bello dialogare sul campo una volta trovata la giusta intesa dopo questi primi allenamenti”.