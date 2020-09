ufficiale Siena, rinforzo in difesa: dallo Spezia prelevato Crocchianti

vedi letture

Con una nota ufficiale, il Siena comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Marco Crocchianti: il difensore classe ’96 è stato prelevato dallo Spezia, società in cui si è formato, dopo l’esperienza in prestito al Sudtirol. In precedenza ha vestito la maglia della Reggiana in Serie C con cui ha disputato ventotto presenze.

“Sposo con entusiasmo il progetto del Siena con l’obiettivo di tornare insieme subito nei professionisti. Nel gruppo fin dal primo giorno ho ravvisato grande entusiasmo e voglia di imporsi sul campo, con il tecnico Gilardino ci sentiamo tutti molto coinvolti e giorno dopo giorno stiamo sempre più assimilando il suo credo calcistico. In difesa si sta formando un reparto con individualità importanti e c’è già una buona intesa sul campo”, le sue prime parole in bianconero.