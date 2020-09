ufficiale Siena, torna l'attaccante Mignani. Lo scorso anno alla Fiorentina Primavera

L’Acn Siena è lieta di ufficializzare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Mignani. L’attaccante classe 2002 torna a vestire la maglia bianconera, con cui è cresciuto fin dalla Scuola Calcio, dopo l’ultima stagione trascorsa alla Fiorentina Primavera con cui ha vinto una Coppa Italia di categoria.

“La mia unica volontà era tornare a vestire la maglia del Siena, - il commento della punta -sono cresciuto con questa divisa indosso, arrivare in prima squadra nell’anno che segna un nuovo inizio per la società è un grande orgoglio ed un grande stimolo. Inoltre essere allenato da Gilardino è una grande

fortuna, in ogni allenamento cerco di rubare qualche segreto sia da lui che dagli altri attaccanti della rosa da cui posso imparare molto. In queste settimane di ritiro abbiamo lavorato duramente, il clima è ottimo ed in ognuno di noi c’è la giusta dose di voglia di far bene”.