ufficiale Sorrento, colpo Mezavilla. E dal Napoli arriva il giovane Somma

Due operazioni in entrata per il Sorrento. Una riguarda un giocatore con oltre 500 presenze tra i professionisti, l'altra è rivolta ad un calciatore in erba.

Partiamo dal primo caso. I Costieri hanno tesserato Adriano Mezavilla (37). L'esperto difensore brasiliano ha lasciato in polemica la Juve Stabia e riparte dalla serie D, categoria da lui mai affrontata.

Per quanto riguarda la linea verde, Francesco Somma (17), escluso dalla nutrita schiera di calciatori nati nel 2003 che formeranno la prossima formazione Primavera, arriva in prestito dal Napoli. Queste le parole rilasciate dal terzino destro attraverso i social del club: "Sono convinto che la mia esperienza al Sorrento mi aiuterà nel mio percorso di crescita. Mi auguro di mettermi in mostra e guadagnare la stima del mister."

Somma è stato nel giro delle rappresentative giovanili italiane, avendo vestito per due volte la maglia della nazionale under 16. Per il Sorrento un colpo di grosso calibro ed una promessa: tra i due giocatori corrono venti anni di differenza. Un mercato che ha sinora regalato una decina di colpi passa anche attraverso generazioni diverse.