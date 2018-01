UFFICIALE: Taranto, arriva l'attaccante Portoghese dal Bari

Fonte: tarantofc.it/

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Taranto F.C. 1927 comunica di aver prelevato dal Bari con la formula del prestito il calciatore Michele Portoghese, andando a rinforzare così il pacchetto under a disposizione di mister Cazzarò. Nato a Bari il 15 gennaio 1998, Portoghese è un esterno d’attacco di ruolo e ha militato nel Ravenna nella prima parte della stagione in corso nel girone B di Serie C. Il neo acquisto rossoblù, che vestirà la maglia numero 7, nella scorsa stagione ha disputato il Campionato Primavera con il Bari di Corrado Urbano riuscendo anche a collezionare una presenza in Serie B con la Prima Squadra nella gara interna contro l’Hellas Verona terminata 2-0 a favore degli Scaligeri.