UFFICIALE: Taranto, colpo Capua per il centrocampo

Il Taranto F.C. 1927 comunica di aver ingaggiato il centrocampista centrale classe ’92 Giuseppe Capua. Nato a Priverno l’11 gennaio 1992, Capua è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e nella scorsa stagione ha contribuito alla salvezza del Messina in Serie C timbrando due reti in 21 incontri. Nel corso della carriera ha militato in Serie C con le maglie di Pergocrema, Avellino, Salernitana, Aversa e Pro Patria. Per il nuovo acquisto rossoblù, che vestirà la maglia numero 92, si tratta della prima esperienza in Serie D avendo giocato finora solo tra i professionisti.