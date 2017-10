UFFICIALE: Taranto, colpo Diakité per l'attacco

Fonte: tarantofc.it/

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Il Taranto F.C. 1927 comunica di aver ingaggiato Adama Diakité, attaccante di nazionalità ivoriana classe ’93. Il calciatore, nato l’8 ottobre 1993 a Memni Alepe, va a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Cazzarò. Nella scorsa stagione ha militato in Serie C con la maglia del Modena segnando due reti in 27 presenze. Nel corso della sua carriera ha collezionato presenze tra Serie B e Serie C vestendo le maglie di Padova, Casertana, Albinoleffe e Martina.