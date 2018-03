UFFICIALE: Taranto, Montella nuovo Dg: "Cazzarò resta"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Gino Montella è il nuovo direttore generale del Taranto. Lo comunica una nota del club rossoblù. Il dirigente campano faceva già parte della compagine societaria in qualità di responsabile marketing. "C'è da portare al termine il campionato nel migliore dei modi - le parole riferite in un collegamento telefonico con la trasmissione Rossoblù 85, in onda su Canale 85 -. I play-off serviranno perché questo sarà l'ultimo anno in cui sarà possibile procedere a ripescaggi e riammissioni. Dal 2019/20 ci sarà la riforma dei campionati e si passerà alle giovanili in C. Gli spareggi vogliamo vincerli: la squadra, prima che da grandi calciatori, è composta da grandi uomini. Io sto ogni giorno con loro e noto un grande attaccamento ai colori. C'è un gruppo unito e una unità di intenti. Noi lavoriamo in silenzio, senza grossi proclami. Siamo sempre propensi a parlare con la gente e la Fondazione Taras ci è vicina. Anche i vari gruppi organizzati sanno di aver degli interlocutori con cui poter parlare. Invito tutti a venire allo stadio: adotteremo una politica di prezzi bassi. Aspettiamo tantissimi tifosi. Il Taranto deve aprirsi alla città. E vogliamo perseguire al più presto l'obiettivo della serie C. Il Ds? E' una figura che manca ma abbiamo tante amicizie, non stiamo fermi e ci guardiamo intorno. Cazzarò ci sarà anche l'anno prossimo. La squadra già l'abbiamo, dobbiamo solo migliorarla".