UFFICIALE: Taranto, preso Pellegrino dal Cosenza

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Taranto F.C. 1927 comunica in data odierna di aver raggiunto l'accordo con il Cosenza Calcio per il ritorno in rossoblù del portiere Paolo Pellegrino. La Società ringrazia il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio per la professionalità e la disponibilità mostrata.