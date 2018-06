UFFICIALE: Taranto, preso Tripoli. Rinnovo per Ancora

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Altro innesto per il Taranto che, dopo D'Alterio, tessera Pietro Tripoli (31, nella foto), attaccante ragusano che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Cavese. In precedenza aveva militato per due anni col Mantova in C. Contestualmente, è stata ufficializzata anche la riconferma dell'attaccante Cristiano Ancora, sei reti con i rossoblù nella stagiona appena terminata.